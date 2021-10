Senadores de Morena defienden durante foro la Reforma Eléctrica de AMLO

En el Senado de la República, Morena realizó su primer evento como parte de la campaña que anunció para defender la iniciativa presidencial de reforma eléctrica.

En el foro “La reforma eléctrica, un paso en la recuperación de nuestra soberanía energética”, los participantes destacaron acerca de las bondades y los beneficios de la propuesta presidencial.

“Nos sorprende el rechazo de la derecha recalcitrante de forma inmediata, antes de los nuevos porfiristas, en esencia representantes de la derecha recalcitrante, esperábamos que se terminarán todas las inversiones de capitalistas extranjeros y nacionales. Una limpia completa de la industria eléctrica, pero no es así. Y es alto al porfirismo, alto a la privatización de la Constitución, la Patria no se vende, la Patria se defiende, las empresas estatales colocadas en la guillotina porfirista están de regreso con vida propia”, dijo Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En conferencia, por separado, el senador panista Damián Zepeda aseguró que se han dicho mentiras para defender la reforma eléctrica.

“Quitando a los privados en la generación de energía privada eléctrica lo que van a hacer es producir energía cara y sucia, no, no es cierto que vayan a bajar las tarifas, estas tarifas que tenemos hoy en día yo no digo que sean baratas, queremos que sean más baratas, lo que digo es que la ruta para bajarlas es producir energía lo más barata posible y lo más limpia posible”, explicó Damian Zepeda, Senador del PAN.