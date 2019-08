Senadores alistan reformas para combatir impunidad en casos de abuso sexual a menores

La voz y el dolor de las víctimas por violaciones sexuales en contra de menores de edad llegó hasta el Senado de la República.

Esto ocurrió en un foro convocado por la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, en donde senadores de Morena y el PAN anunciaron reformas para acabar con la impunidad de este delito.

Según cifras proporcionadas en este foro, en el hogar se perpetran 6 de cada 10 crímenes de violencia sexual y 4 de cada 10 a menores de 15 años.

Y sólo se denuncia 1 de cada 10 casos, mientras que logran justicia menos del 2% de las víctimas.

En 2015, más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria por casos de violencia sexual.

Mi hija fue violada por su padre biológico a la edad de 2 años 4 meses, mi niña durante 6 días vivió un infierno es manos de quien se supone debía protegerla y cuidada, sangre de su sangre y hoy después de casi 4 años de luchas interminables en varios tribunales, mi niña no encuentra justicia, su caso sigue impune”, señaló Mónica Rodríguez, Madre de niña violada por su padre.

“Cuando yo era niña, me violó un sacerdote legionario de Cristo, Fernando Martínez. Me violaban en la capilla, mientras yo me confesaba, aprovechando evidentemente que yo no entendía que estaba pasando, yo tenía 8 años”, indicó Ana Lucía Salazar, víctima de abuso sexual.