Senado respalda autonomía de la UNAM tras iniciativa de diputado de Morena

Luego de la iniciativa de diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui, el Senado de la República se pronunció por el respaldo absoluto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Senado de la República lanzó un pronunciamiento con ese propósito.

La presidenta, Mónica Fernández, dio lectura al documento respaldado por todas las bancadas que se integran en la mesa directiva.

Esto luego de la propuesta del diputado Miguel Ángel Jáuregui, de Morena, para cambiar la forma de elección de las autoridades de la máxima casa de estudios.

El legislador retiró días después su iniciativa.

Recientemente se ha hecho público un conjunto de acciones que pretenden atentar contra la autonomía universitaria, manifestadas en intentos de establecer una normatividad en torno de la organización interna de las universidades públicas y en particular de nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, con la pretensión de regular los mecanismos de admisión o procedimientos de designación de las autoridades universitarias.

La presidenta del Senado advirtió que esta Cámara permanecerá atenta en torno al tema.

El diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui, aseguró que retirará su iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la UNAM, que busca, dijo, democratizar la elección del rector y directores de escuelas, facultades e institutos de investigación.

Sí la voy a retirar, sí la voy a retirar, pero no la voy a retirar por las recomendaciones de mi coordinador, la voy a retirar porque me parece que es sensible ante las diferentes voces que hay dentro de la Universidad”, señaló.