Desaparecen del Senado 50 millones de pesos para la reconstrucción

El Senado de la República no encuentra 50 millones de pesos correspondientes al Fondo de Reconstrucción de Vivienda que fue comprometido en septiembre de 2017 por los senadores de la pasada legislatura para damnificados de los sismos.

No aparece por ningún lado. No sé si no donaron, no sé si se quedó en el camino o no sé dónde está, pero es parte de lo que tenemos que exigir, rendición de cuentas y transparencia, porque no aparecen los recursos que donaron ciudadanos, legisladores, partidos políticos”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado.