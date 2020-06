Segob pide renuncia de titular de CONAPRED; institución expresa extrañamiento a AMLO

La Secretaría de Gobernación pidió este jueves la renuncia de la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Mónica Maccise. El Consejo por su parte, expresó un señalamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador tras sus declaraciones.

En los últimos dos días se ha generado mucha polémica por las declaraciones del presidente López Obrador sobre el CONAPRED y su eventual intención de desaparecer el organismo creado en 2003 y que encabezó Gilberto Rincón Gallardo.

Todo esto lo detonó la invitación a un foro contra el racismo que le hizo el conapred a Chumel Torres, un youtuber conocido por sus comentarios políticamente incorrectos.

“Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales, que fue invitado para un debate, me enteré de que existe, ¿cómo se llama? Conapred. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia y es cuando más robaron y más ocultaron todo. ¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos? Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador”.

Esta fue la reacción del presidente a la invitación que el consejo nacional para prevenir la discriminación, el Conapred, había hecho al youtuber Chumel Torres para el foro “¿Racismo y/o clasismo en México?”.

Un día antes el foro se canceló después de una fuerte oposición en redes sociales, incluida la de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien escribió en Twitter: “¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad”.

El CONAPRED argumentó que el foro se pensó como “un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes”, pero decidían cancelarlo al considerar “que no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó“.

En otro tuit, Gutiérrez Müller escribió: “Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna. ¡Vamos hacia delante con gratitud y amor!”.

Ante esto, Torres ofreció una disculpa en sus redes sociales, y argumentó que nunca pensó que su comentario “fuera a tener ese impacto”.

“Yo iba a este foro ilusionado. Incluso dispuesto a que me pegaran porque sé que he hecho chistes racistas en determinadas ocasiones. No voy a decir que no y no voy a negarlo. Iba a aprender, iba neta a escuchar otras voces”, dijo Chumel Torres.

El presidente López Obrador también abrió otro debate por no recordar la existencia del CONAPRED, olvidando que él mismo ha coincidido en actos públicos con dos distintas presidentas del Consejo, tan solo en el último año.

Durante la conferencia de prensa del 17 de mayo de 2019, Día contra la Homofobia, presentó a la entonces presidenta del Conapred, Alexandra Haas.

Seis meses después, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le tomó protesta a Mónica Maccise, como nueva presidenta del Conapred. En el acto enfatizó que se trataba de un nombramiento hecho por López Obrador.

El 5 de diciembre de 2019, Maccise acudió a la conferencia de prensa en Palacio Nacional en la que se le preguntó si tendría que desaparecer el Conapred a lo que respondió:

“Sí, y que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo”.

Funcionarios del Gobierno Federal confirmaron a En Punto que la Secretaría de Gobernación le solicitó su renuncia a Mónica Maccise, tres años antes de que concluyera su encargo.

La noche de este jueves 18 de junio, la Asamblea Consultiva del CONAPRED, encabezada por Mariclaire Acosta, emitió un comunicado en el que manifestó su “extrañamiento” ante la posición del presidente López Obrador.

Señaló que “la descalificación al organismo implica vulnerar las justas luchas y demandas que se han enarbolado desde distintos colectivos sociales”. Por ello, le hicieron un llamado a “revalorar la relevancia del CONAPRED”, promover una reforma de ley que fortalezca las capacidades del CONAPRED e incrementar su presupuesto”.

Con información de En Punto.

LLH