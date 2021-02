Segob analiza regular redes sociales en México

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que desde la Segob se analiza una posible regulación de las redes sociales en México.

En la conferencia mañanera, donde sustituyó al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se recupera de COVID-19, Sánchez Cordero señaló que dio la instrucción a la “Unidad de Normatividad de Medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas”, después de que fueron suspendidas algunas cuentas supuestamente vinculadas a Morena.

Apuntó que con la Unidad de Normatividad de Medios se prevé analizar “el contexto mundial sobre regulación o no se estas redes sociales, qué países han avanzado qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo, para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y como podemos o no avanzar o no en algún tipo de regulación”.

“Siempre regular es importante. Yo creo que primero defender la libertad de expresión, en todos lo sentidos, segundo también defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero, porque ningún derecho humano es absoluto, todos los derechos humanos tienen restricciones”.

Explicó que dichas restricciones a los derechos humanos aplican “cuando afectas la paz”.

Sánchez Cordero dijo que necesita conocer la iniciativa que el senador, Ricardo Monreal, anunció sobre la regulación de redes sociales, para analizarla y “en su caso, apoyarla”.

