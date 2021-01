AMLO no descarta crear red social en México contra censura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no descartó crear una red social en México para evitar la censura como ocurrió en días pasados en la cuenta de Facebook y Twitter del mandatario norteamericano Donald Trump.

Te recomendamos: AMLO no descarta crear red social en México para evitar la censura como ocurrió en días pasados en la cuenta de Facebook y Twitter de Donald Trump

“Nos importa mucho la libertad. Por eso, sí es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que Conacyt, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicaciones, todos, se busquen opciones, alternativas para garantizar la libertad”

En conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo Federal se comprometió a que México será un país sin censura durante su mandato.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México reiteró sus críticas a las redes sociales por la censura y la supuesta violación a la intimidad de algunas plataformas, asegurando que la Estatua de la Libertad de Nueva York debe de estar “verde de coraje”.

“Desde que tomaron estas decisiones (las redes sociales), la Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío”, opinó el presidente López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El pasado 7 de enero, tras los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, AMLO criticó a Facebook y Twitter por “censurar” a Donald Trump, si bien no nombró al todavía jefe de la Casa Blanca directamente.

Este miércoles, López Obrador recordó que ya se pronunció por lo que “hicieron las plataformas de Twitter y de ‘Face’ en los últimos tiempos”, sin hacer de nuevo referencia directa al bloqueo en dichas redes a Donald Trump, quien este martes en su última visita al muro fronterizo agradeció la “amistad” del mandatario mexicano.

“No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura. Como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales. Esto no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad”, apuntó.