Seade y Lighthizer discuten cuestión energética del TLCAN, continúa semana cinco de negociación

Jesús Seade Kuri, designado como el Jefe de Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para discutir la cuestión energética del Tratado y arrancar la semana cinco de la negociación.

Los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores de México, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray Caso, no se encontraron este martes, como se esperaba, con el Representante Comercial de Estados Unidos.

El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que había surgido una divergencia entre el gobierno saliente de México y el equipo del presidente electo, respecto a cómo manejar la cuestión energética. Según el diario, el próximo Gobierno de López Obrador busca evitar que la inversión en energía sea incluída en el Tratado, mientras que el actual equipo de negociación ya habría acordado con Canadá que se incluiría.

Cuestionado sobre esta divergencia y sobre si el tema se trató en su reunión a solas con Lighthizer, Jesús Seade aceptó que la cuestión se abordó, junto con otras, pero negó que haya diferencias.

No, en absoluto. Hablando de todo pero obviamente para nosotros es importante conocer todos los temas”, dijo Seade a medios. “Estamos apoyando lo que se está negociado y confiados en que esto se va a cerrar esta semana, no hay diferencias. Es realmente un sector importante para nosotros, pero lo que queremos es básicamente que se respete la constitución y tener la certeza de que todo en el acuerdo sea consistente.”

Por su lado, el presidente de EU, Donald Trump, durante un mitin en Virginia Occidental, dijo que le gustaba López Obrador y que quería un tratado justo para México y Estados Unidos.

Me gusta México, me gusta su nuevo líder, creo que va a ser estupendo, un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista, pero él sabe que México necesita a Estados Unidos”.