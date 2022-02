Se registra nuevo enfrentamiento en Oxchuc, Chiapas

En Oxchuc, Chiapas, indígenas de la etnia tzeltal simpatizantes de los candidatos Hugo Gómez y Enrique Gómez, quienes se disputan la presidencia municipal tradicional se enfrentaron a disparos este martes, sin que se reporten personas lesionadas.

Te recomendamos: Habitantes de Oxchuc, Chiapas, desconocen fallo de Tribunal y ratifican alcalde

El enfrentamiento inició cuando el grupo que apoya a Hugo Gómez impidió una asamblea ordinaria de los seguidores del otro candidato, Enrique Gómez.

“El grupo que lo encabeza el profesor Hugo Gómez Santiz, pues vinieron a provocarnos en una comunidad alterna donde siempre llevamos a cabo nuestras reuniones y no es la primera ocasión que pasa eso. Hasta el momento no tenemos los datos, estamos investigando si alguien de nosotros, o nuestros habitantes fueron heridos de bala, pero hasta el momento no tenemos los datos exactos mi estimado”, dijo Enrique Gómez, candidato a la Presidencia Municipal Tradicional de Oxchuc.