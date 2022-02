Habitantes de Oxchuc, Chiapas, desconocen fallo de Tribunal y ratifican alcalde

Alrededor de seis mil indígenas de la etnia tzeltal, y habitantes de Oxchuc, Chiapas, participaron en una asamblea representativa para respaldar y reconocer al profesor Hugo Gómez Santiz, como presidente concejal tradicional para el periodo 2022-2024, a pesar del fallo del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quien determinó el pasado viernes 11 de febrero la reposición de la asamblea ordinaria para una nueva elección a través del Sistema Normativo Interno.

“Presidente, el único ganador del 15 de diciembre del 2021 legal, presidente municipal electo profesor Hugo Gómez Santiz, un aplauso, no hay vuelta de hoja, no hay otro comicio, no hay otra votación más que una sola vez el 15 de diciembre demostramos la fuerza y el único ganador, el profesor Hugo Gómez Santiz”, dijo el moderador de la Asamblea Representativa de Oxchuc.

“Hoy ratifican el resultado del plebiscito del 15 de diciembre o sea del 21, hay un ganador, no como quiso hacer ver, no como quiso hacer valer el órgano electoral comunitario que burlándose de la representación y de la confianza que le dio la gente queriendo imponer y ganar en la mesa una elección lo cual eso está fuera de los usos y costumbres que tanto dicen defender y en los hechos lo están echando hacia abajo” , dijo el presidente concejal tradicional de Oxchuc, Hugo Gómez Santiz.

El pasado 11 de febrero, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas determinó que el proceso de elección del cargo a presidente municipal en Oxchuc, celebrado el pasado 15 de diciembre, no cumplió, ni garantizó el principio constitucional de la libre determinación de la asamblea general comunitaria por lo que ordenó reponer la asamblea para una nueva elección a mano alzada.

“Aunado a la existencia de un conflicto intracomunitario, lo que debe prevalecer es la garantía de la identidad de la vida comunitaria a través de la realización de una nueva elección en la que los miembros de la comunidad puedan participar de forma libre, segura y auténtica”, apuntó Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral de Chiapas.

Sin embargo, este fin de semana, el pueblo decidió designar a Hugo Gómez como su presidente concejal tradicional desconociendo el fallo del Tribunal Electoral.

“Lo que es un hecho es que ratifican a un servidor como el que encabeza la autoridad que tiene que ser reconocida legal porque legitimada por las bases ya están”, señaló Hugo Gómez Santiz, presidente concejal tradicional de Oxchuc.

En la asamblea participaron habitantes de las 120 colonias y 25 barrios que comprenden la cabecera municipal de Oxchuc, la asamblea se realizó en la explanada del parque central sin la presencia de ninguna autoridad electoral del Estado.

