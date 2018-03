Se mantienen restricciones vehiculares en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que se mantienen las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula sabatino; es decir, el 31 de marzo no circulan los vehículos con holograma dos y aquellos que porten el holograma uno con terminación de placa de circulación con número non.

De acuerdo con la CAMe, los modelos de pronóstico meteorológico señalan que la porción central del país estará bajo la influencia de un sistema de alta presión con intensidad débil, el cual propiciará moderado transporte de humedad desde el Golfo de México y viento débil por la mañana y de ligero a moderado por la tarde. Estas condiciones meteorológicas dificultarán la dispersión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por lo anterior y por tratarse del quinto sábado del mes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que el Programa Hoy No Circula aplicará de manera normal el 31 de marzo del 2018.

Se recomienda a la población evitar realizar acciones que incrementen los niveles de contaminación en el Valle de México como las quemas a cielo abierto y reducir el uso del vehículo, el consumo de GLP las primeras horas de la mañana, así como el uso de productos que contengan solventes.

(Con información de CAMe)

