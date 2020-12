Se ha infundido miedo a empresarios por malas lecturas de iniciativa de outsourcing: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que se ha infundido miedo a los empresarios por malas lecturas de la iniciativa de ley para poner orden el outsourcing.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de que el gobierno federal está tratando de “tumbar los árboles, en vez de quitar las manzanas podridas” en el tema del outsourcing, López Obrador reconoció la actitud favorable de los empresarios para lograr un acuerdo.

“Lo importante es que hay diálogo, no está roto el diálogo, estamos buscando acuerdos, buscando un consenso y se va a seguir con los encuentros, se tiene que invitar a participar a los representantes de los trabajadores, eso se acordó, tiene que ser un acuerdo tripartito. No queremos imponer nada, queremos convencer”, dijo AMLO.

El presidente de México reiteró que con esta reforma se busca beneficiar a los trabajadores que se encuentran bajo este esquema en el que le quitan sus prestaciones, que no les dan vacaciones, aguinaldo completo, reparto de utilidades; y no tienen derechos laborales.

Lopez Obrador indicó que hay empresarios que tienen una actitud favorable porque entienden que no debe haber prácticas irregulares que afecten a los trabajadores.

“Hay la actitud favorable de los empresarios, en el sentido de que no debe de haber prácticas irregulares, que no se debe de afectar a los trabajadores por la subcontratación, quitándole sus prestaciones, ellos están conscientes de que hay personas que abusan del outsourcing. Ellos aceptan que se han cometido abusos y se afecta a los trabajadores y que eso no se puede tolerar porque nos convertiríamos todos en cómplices”.

Ellos lo que defienden es que hay buenos empresarios, responsables, y que no se puede tratar igual a unos y a otros, tienen razón”, subrayó AMLO.