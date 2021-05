Se están aclarando todos los casos de agresiones a candidatos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se están aclarando todos los casos de agresiones a los candidatos a un puesto popular en las elecciones 2021, que se realizarán el próximo 6 de junio.

“Se están aclarando todos los casos, ya no es el tiempo de antes, de que se cometió un delito y había impunidad, ahora la autoridad no tiene precio, al presidente no se le puede comprar ni el presidente establece relaciones de complicidad con nadie” declaró López Obrador en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.