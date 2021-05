Violencia electoral no cesa, en 24 horas se han registrado ataques contra candidatos

La violencia contra candidatos en las próximas elecciones 2021, a diversos puestos de elección popular y en diversas entidades no cesa, al menos 4 nuevos eventos se han registrado en las últimas 24 horas.

En Guerrero, José Alberto Alonso conocido como “El Güero”, candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Acapulco, fue atacado a tiros por dos hombres a bordo de una motocicleta cuando viajaba en su camioneta sobre la calle Caltecas del fraccionamiento Club Deportivo, atrás del Centro de Convenciones de Acapulco.

Los agresores dispararon por lo menos en 10 ocasiones contra el vehículo, el escolta del candidato que manejaba la camioneta logró evadir la agresión, los pasajeros salieron ilesos y los atacantes escaparon.

Anoche en Tamaulipas, Jesús Arturo Galván García, candidato del PRI a la presidencia municipal de San Fernando, denunció que hombres armados atacaron a su equipo de campaña mientras regresaba de un evento en el centro de una comunidad.

“Viene mi equipo de logística muy asustado, ellos los siguen y bueno los alcanzan y les siguen disparando, bendito dios no hay pérdidas humanas”, Jesús Galván, Candidato del PRI a la presidencia municipal de Tamaulipas.

Pese al atentado, este miércoles, el candidato continuó con sus eventos de campaña sin seguridad.

“No nos vamos a intimidar, Chuy Galván no se intimida, ya lo hemos vivido, esto lo hemos vivido muchas veces: la amenaza, la agresión. Hay intereses, no sé de quienes sean, pero ahí sí está la muestra de que alguien no le está acomodando o le está preocupando, precisamente que la sociedad desde este momento esté tomando la decisión de llevarnos la presidencia municipal. Vamos a continuar con la bendición de Dios”, Jesús Galván, Candidato del PRI a la presidencia municipal de Tamaulipas.