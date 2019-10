Se buscan mecanismos para regularizar autos ‘chocolate’, afirma Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que desde el Ejecutivo federal se buscan mecanismos para legalizar los automóviles importados que están en el país de manera ilegal conocidos como “chocolate“.

Entrevistado en el marco del primer informe de actividades del senador Cruz Pérez Cuellar, en la ciudad de Chihuahua, señaló que lo anterior debe ser una acción del Ejecutivo federal y no establecerse en la ley.

A la pregunta sobre si hay posibilidades de que se regularicen casi 80 millones de automóviles ilegales que circulan en México, respondió: “Sí, pero no como medida legislativa, sino lo que se ha hecho siempre, a través de un decreto del Ejecutivo, no del Legislativo, no abrirlo como ley, sino con medidas de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Explicó que en la reciente aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, que se devolvió a la Cámara de Diputados, el Senado, como cámara revisora, eliminó el Artículo 15 transitorio que planteaba la legalización.

Fue necesario porque “era una ley, y lo que se tiene que hacer es un decreto para que los vehículos que están en el país logren la regularización”, detalló.

Son mecanismos muy ejecutivos que se pueden realizar en los próximos días. En eso convinimos y nosotros estamos presionando a Hacienda y al Ejecutivo para atender el reclamo de los vehículos que ya están dentro del territorio nacional, agregó.

