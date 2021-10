SCJN invalida la prisión preventiva para quienes cometan delitos fiscales

El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva de oficio para quienes cometen delitos fiscales, como el contrabando, la facturación ilegal y la defraudación.

Te recomendamos: Arturo Zaldívar: Reforma sobre Derechos Humanos llevó a México a trascender a nivel internacional

Los ministros de la Corte analizaron las acciones de inconstitucionalidad que, por separado, presentó un grupo de senadores y la CNDH en contra del decreto del 8 de noviembre de 2019, en el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.

El proyecto original del ministro Franco González Salas contemplaba reconocer la validez del decreto del mes de noviembre de 2019.

Sin embargo, algunos ministros se pronunciaron en contra, como lo hizo el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar

“Es muy claro que el artículo 19 establece que los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación requieren prisión preventiva oficiosa, creo que eso no está a discusión… sin embargo, para mí el problema con el proyecto no está ahí, sino para mí el tema está en la prisión preventiva oficiosa… De tal suerte, que, -a mí- me parece, que en este caso tenemos -desde mi punto de vista- con claridad que la prisión preventiva oficiosa desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad que deben de tener todas las personas”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.