Satélites de la NASA muestran incendio que arrasa la Amazonía brasileña

La agencia espacial NASA mostró imágenes satélites del incendio que arrasa la Amazonía brasileña.

Una porción de la Amazonía lleva 16 días en llamas. Siete de las ciudades brasileñas con los incendios más dramáticos están en la lista de los más deforestados.

In the #AmazonRainforest, fire season has arrived.

The MODIS instrument on NASA’s Aqua satellite captured this images of several fires burning in the Brazilian states of Rondônia, Amazonas, Pará, and Mato Grosso on August 11, 2019. pic.twitter.com/btulI01v5n

— NASA Goddard (@NASAGoddard) August 21, 2019