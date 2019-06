Sargazo en Mahahual obliga a cerrar negocios

En el municipio Mahahual de Quintana Roo, el sargazo obligó a cerrar cinco negocios. El fétido olor por la acumulación de sargazo ahuyenta a los visitantes y turistas de cruceros, que solían arribar a la localidad.

Al menos un centenar de familias, alrededor de 380 personas, se quedaron sin ingresos en el municipio de Mahahual porque los negocios turísticos, como restaurantes y hoteles, decidieron recortar su personal ante la falta de la demanda.

La situación económica en Mahahual se tornó más difícil en los últimos días, porque en la zona de playas cerraron temporalmente cuatro restaurantes y un hotel-restaurante de tres estrellas.

Los visitantes de los cruceros internacionales en el Puerto Costa Maya limitan su llegada a la zona de playas, debido a la presencia del sargazo, lo que provoca pérdidas económicas.

Xcalak, comunidad localizada al sur de Quintana Roo, en la frontera con Belice, es una de las zonas de manglar y de coral mejor conservadas del país. A unos metros de sus playas, se asienta el arrecife Mesoamericano, el segundo arrecife coralino más grande del mundo, luego del de Australia. Esta zona es de importancia ecológica nacional e internacional por su biodiversidad y está invadida por el sargazo.

Más de 650 personas de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, pescadores, pobladores de Xcalak y funcionarios de gobierno, participaron en la limpieza de sus playas y extraer las algas que pudieran causar un desequilibrio ecológico en la zona.

Me siento bien, me siento orgullosa porque tenemos playas muy bonitas, debemos de realmente levantarlas, salvarlas y me siento muy bien de estar aquí, de apoyarnos entre todos”, externó Ileana Cabrera, estudiante del Instituto Tecnológico de Chetumal.