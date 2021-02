Sánchez Cordero, sin aspiraciones presidenciales; mujeres tienen gran posibilidad de hacerlo, afirma

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, descartó tener aspiraciones presidenciales y aseguró que las mujeres tienen una gran posibilidad de llegar a la Presidencia de México.

Olga Sánchez Cordero dejó en claro que al terminar su cargo como secretaria de Gobernación se dedicará a pasar más tiempo con su familia.

Sánchez Cordero indicó que a lo largo de su vida ha roto muchos techos de cristal para abrirle oportunidades a otras mujeres en cargos públicos.

“Yo siempre he sostenido durante toda mi vida, sobre todo cuando he llegado a romper unos techos de cristal, por ejemplo ser la primera notaria pública en la Ciudad de México y así sucesivamente, que me ha tocado esta coyuntura. Siempre he sostenido que las primeras mujeres que llegan abren el espacio, rompen el techo de cristal para otras muchísimas mujeres y que no podemos ser las primeras y únicas, primeras de muchísimas más”, puntualizó la funcionaria federal.