Candidatas a ocupar vacante en la SCJN comparecen ante el Senado

Las aspirantes a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Las tres aspirantes garantizaron independencia y autonomía en sus resoluciones en caso de ser electas.

La maestra Diana Álvarez Maury, actual subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religioso de la Secretaría de Gobernación, aseguró que su candidatura, como su cargo en el gabinete federal, responde a sus méritos profesionales.

No tengo ni tenía entonces afiliación partidista alguna, ni había participado en actividades político electorales en 2018 ni había formado parte de la colación que encabezo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudiera influir en mis decisiones, nunca las he tenido, podré resolver los asuntos sin permitir que ningún tipo de influencia, favoritismo o prejuicio afecten mis determinaciones o juicio, así ha sido mi pauta de comportamiento”, señaló Álvarez Maury.

Luego de tres horas, llegó el turno de la doctora Ana Laura Magaloni quien dijo que, en caso de ser electa, llegaría a la Corte para hacerla más cercana a la gente, pero también para definir los límites del poder. A pregunta expresa sobre la ampliación de mandato del gobernador de Jaime Bonilla de dos a cinco años, alerto que sería delicado.

A la Suprema Corte no le toca definir la política pública, ni la dirección del cambio social, eso compete exclusivamente a los poderes que cuentan con la legitimidad que proviene de las urnas, a la Corte solo le compete asegurar que el ejercicio del Poder no desborde los límites que establece la Constitución. La tensión entre Constitución y Democracia hoy es más evidente que nunca. Los límites temporales al poder han sido una constante, ha permitido organizar nuestra vida política antes y después de la democracia y eso, me parece, que es una pieza delicada de mover, que no podemos medir bien cuáles son sus consecuencias”, afirmó Ana Laura Magaloni, candidata a ministra de la SCJN.