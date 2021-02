Sánchez Cordero desmiente que Morena busque posponer elecciones 2021

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó este lunes que el partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena) pretenda posponer las elecciones previstas para este 2021.

Sánchez Cordero subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el responsable de los procesos electorales y es el que determinas las fechas, las campañas, los tiempos en radio y televisión, en general todos los lineamientos. Acotó que el gobierno federal es respetuoso de los lineamientos del INE.

“Y lo que no se ha dicho aquí, porque las cosas buenas a veces no se dicen, en los procesos electorales de 2019 y en los procesos de 2020 no hubo una sola queja, una, de la intromisión del gobierno federal, menos aún de la Secretaría de Gobernación en estos procesos electorales”, puntualizó y agregó que sin embargo sí hubo cuestionamiento de otras autoridades que sí intervinieron en esos procesos electorales.