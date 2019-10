Salud: Texteo excesivo de celular provocaría deformaciones

El texteo excesivo en el celular, algo cada vez más común puede convertirse en un problema de salud.

Es el daño articular causado por el uso excesivo de celulares.

Deformaciones que se manifiestan inicialmente con: hormigueo, inflamación y dolor; y evolucionan a debilidad muscular, rigidez y dificultad para realizar movimientos manuales.

“Estuve a punto, a punto de perder la movilidad. Hace mes y medio me hicieron la cirugía y me mandaron a rehabilitación. La deformación empezó aquí, el dolor, todo completo y el engarrotamiento desde acá”, expuso Estela Loranca.

“Principalmente afecta a tres estructuras: lo que son los tendones, las poleas, y los nervios periféricos”, comentó María Isabel Jaimes, jefe de terapias de la Unidad de Medicina Física de Rehabilitación del IMSS.

¿Pueden ser daños incluso irreversibles?

“Claro que sí, éste tejido tiene su memoria entonces, si el paciente asociado, no se ejercita, no tiene higiene postural, no tiene sus manejos de sensibilidad, puede volver a presentar la patología, extenderla, o agravarla”, agregó.

Estela aguantó el dolor en sus manos durante 4 años, sin saber a qué se debía.

“En su momento pensé eso, que era una artritis o algo así pero no, fueron diferentes síndromes. Dedo en gatillo y mal del Carpio. El día que me operaron esta, me operaron, me operaron las 2 por lo mismo. Son diferentes síndromes, pero se provocan por lo mismo, por lo mismo, uso excesivo de la computadora, de los celulares”, comentó Estela Loranca, en testimonio.

Esta condición, advierten los especialistas, es cada vez más común entre las nuevas generaciones.

“Sí, se ha visto el incremento, y digo prácticamente en nivel poblacional más como de los 25 a los 35 años. No sólo es una postura corporal inequívoca, sino que también lo hacen por tiempo prolongado, con repeticiones exageradas, y a velocidades altas”, indicó María Isabel Jaimes, jefe de terapias de la Unidad de Medicina Física de Rehabilitación del IMSS.

La prevención y la detección oportuna, es lo ideal para evitar consecuencias mayores.

“Me prohibieron el uso del celular con estos dedos porque, se hace un vicio eso de textear, es un vicio de estar contestando, y desgraciadamente es casi todo el día, es casi todo el día, y si nos ponemos a pensar, hasta en la madrugada estamos texteando”, compartió Estela Loranca.

“No hagamos uso mayor de 3.5 horas al día, pero éstas interrumpidas, no mantenerlas constantes Verifiquemos que éste uso recreativo lo podamos restringir un poquito más para los menores, los niños, los adolescentes que hoy en día es donde se empieza a presentar la patología”, comentó María Isabel Jaimes, jefe de terapias de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del IMSS.

