Por salud, recolectores de basura piden correcto desecho de residuos COVID

La pandemia ha generado una fuerte cantidad de basura: cubrebocas, caretas, guantes. La Organización Mundial de la Salud acaba de dar a conocer un informe técnico en el que advierte que esta basura representa una amenaza para la salud pública. 87 mil toneladas de equipos de protección personal que se adquirieron en el mundo entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 han terminado en los desechos y aquí cómo le hemos hecho.

“¿Cómo manejan ustedes los cubrebocas que ya no ocupan? Pues los echamos en una bolsa”, destacó Raquel Fernández, ama de casa.

“Todos los residuos no se acaban cuando salen de tu casa, todavía tienen un camino qué seguir”, señaló el doctor Mauricio Rodríguez, de la UNAM.

Siendo paciente COVID, sintomático o asintomático o simplemente cuando usted desecha su cubreboca, los primeros en tener contacto con este son los recolectores de basura.

“A nosotros nos dan las bolsas con todos los desperdicios, nunca nos dicen, saben que, esta bolsa no la abran, porque tenemos enfermos, adquirimos este virus y ¿a quién se lo vamos a llevar?, a nuestras familias”, insistió Luis Campos, encargado de Bodega de recolectores de basura.

“Hubo dos ocasiones que me avisaron que tenían el virus y si me decían, no la abras la bolsa, ten cuidado, échate tu gel, tu sanitizante” Gabriela Medina, recolectora de Basura.