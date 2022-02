Desechos peligrosos, la otra emergencia por la pandemia de covid-19

La pandemia de covid-19 ha traído otra emergencia, la generación masiva de desechos peligrosos y contagiosos.

Tan sólo en las unidades de salud a cargo del gobierno de la Ciudad de México, en diciembre de 2021, se generaron, en promedio al día, 580 kilogramos de desechos peligrosos biológico-infecciosos, incluidos los de covid-19.

En el pico de la pandemia, ocurrido a principios de 2021, autoridades informaron que se llegaron a generar hasta 2,500 kilogramos de estos residuos diariamente, es decir, 4 veces más.

Especialistas calculan que, a nivel nacional, la generación de desechos biológico-infecciosos ha aumentado un 300% durante la pandemia de covid-19.

Quienes se dedican a tratar este tipo de desechos, señalan que, en el centro del país, el aumento es mucho mayor.

Hay un desecho que apareció y se multiplicó con la pandemia: las pruebas desechables de covid-19.

En los laboratorios y módulos certificados, se desechan con los restos biológico-infecciosos, en bolsas rojas para ser tratadas.

En pequeñas farmacias o en casa, estas pruebas solo se tiran a la basura, contaminando el resto de los desechos.

Estas pruebas al igual que los trajes de protección para covid-19, medicamentos, hisopos, algodones y jeringas deben ser manejados por empresas especializadas, triturados o incinerados, según las Normas Oficiales en materia sanitaria.

Especialistas de la UNAM señalan que del total de desechos peligrosos biológico-infecciosos generados en México, el 16% son tirados en calles, barrancas o ríos.

El mayor porcentaje en tiraderos o basureros a cielo abierto y sólo el 3.7% son confinados conforme a la Norma Oficial Mexicana 083.

Además de hospitales, otros lugares donde se ha visto multiplicado la generación de residuos peligrosos biológico-infecciosos es en las farmacias y consultorios médicos particulares.

Fernando es dueño de una farmacia y consultorio médico en el municipio de Nezahualcóyotl, y ha sido testigo de esto.

Pero muchos tiran estos desechos en plena calle o en bolsas comunes, arriesgando a recolectores y pepenadores.

“Pues la gente en vez de que lo echen a un centro de basura nada más pasan y lo tiran ahí, mucha basura de jeringas, mucho cubrebocas, eso tendría que ser a un lugar donde lo quemarían, donde no salga acá todo lo malo, sí me he cortado, no hay recurso para decir voy a ir a que me curen o algo”, dijo José Juan Soto, recolector de desechos.