Sabo Romo reaparece tras estar hospitalizado por golpiza de automovilista en CDMX

Con el #hagamosconciencianoviolencia, Sabo Romo agradeció a sus seguidores el estar al pendiente, después de las agresiones que sufrió por un automovilista, que lo llevaron al hospital.

El productor musical y guitarrista de Los Caifanes, comentó cuál es su estado de salud, pues fue sometido a una operación quirúrgica para salvarle un ojo.

“Lo mejor es que me estoy recuperando despacio, pero pronto estaré de regreso para echar rock and roll. Vienen cosas nuevas, cosas viejas con propuesta nueva, y que afortunadamente estoy bastante mejor de lo que yo mismo esperaba”, expresó.

Sufrió el atentado a finales de enero, cuando recriminó a un automovilista que estaba invadiendo el paso peatonal, en la colonia San Pedro de los Pinos. La reacción fue tremenda y arremetió contra el músico. El agresor ya fue detenido y sigue un proceso legal.

“Estoy en manos de las autoridades, que hagan su trabajo correctamente, lo están haciendo, espero que la gente como el tipo que me agredió, estén fuera de la calle, estoy consciente que si las autoridades hacen bien su trabajo, podremos recobrar un poco de la tranquilidad a la que hemos estado acostumbrados por muchos años en nuestra ciudad”, dijo.

“Me gusta caminar por mi barrio y me parece que no tendríamos por qué estar expuestos a la ira de alguien que finalmente no tiene control de sí mismo”, ahondó.