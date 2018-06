Ryan, criticado por mensaje del Día del Padre mientras familias son separadas

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, es criticado por publicar en Twitter un video del Día del Padre sobre sus hijos titulado: “Cómo convertirse en un padre cambió mi vida”, donde reflexiona sobre cómo tener familia ha cambiado sus ambiciones a lo largo de su carrera.

Ryan escribió que su vida cambió el día en que se convirtió en padre.

“Liza, Charlie y Sam son mi principal prioridad. Deseo a todos los papás un feliz #FathersDay”, dijo Paul Ryan en Twitter.

My life changed the day I became a father. Liza, Charlie, and Sam are my highest priority. Wishing all of the dads out there a happy early #FathersDay pic.twitter.com/w3UsSkR4Lf — Paul Ryan (@SpeakerRyan) June 16, 2018

El cantante John Legend respondió al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, sobre su falta de sensibilidad.

“Reúne a las familias en la frontera y luego hablamos sobre el día del padre”, aseguró el cantante John Legend.

Seriously, fuck you. Reunite the families at the border and we can talk about father's day. https://t.co/bbG0gVqfzq — John Legend (@johnlegend) June 16, 2018

Por su parte, la consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo que “a nadie le gusta” la política de la administración Trump de separar a las familias que cruzan la frontera sin documentos, pero mencionó que el presidente Trump no actuará unilateralmente para cambiarla.

“Como madre, como católica, como alguien que tiene conciencia le diré que a nadie le gusta esta política”, dijo Conway en el programa Meet the Press de la cadena NBC.

WATCH: "As a mother, as a Catholic” nobody likes family separation policy. #MTP #IfItsSunday@chucktodd: "Why don’t you create a family detention center?@KellyannePolls: "We had those under President Obama but the Democrats are holding up the funding to expand those." pic.twitter.com/d4Y5HHWhGx — Meet the Press (@MeetThePress) June 17, 2018

El mensaje de Paul Ryan que podría haber sido apreciado el Día del Padre pasó a ser polémico, en medio de la represión de “cero tolerancia” de la administración Trump sobre la migración ilegal, que ha resultado en la separación forzada de miles de niños de sus madres y padres en la frontera sur de Estados Unidos.

El video de Ryan ha obtenido más de 30,000 respuestas. Muchos de los comentarios son imágenes de niños separados de sus padres, en comparación con la diversión familiar que se exhibe en el video del republicano.

El expresidente Bill Clinton también intervino tuiteando que “los niños no deberían ser una herramienta de negociación”.

On this Father’s Day I’m thinking of the thousands of children separated from their parents at the border. These children should not be a negotiating tool. And reuniting them with their families would reaffirm America’s belief in & support for all parents who love their children. — Bill Clinton (@BillClinton) June 17, 2018

No es la primera vez que las declaraciones de Ryan en redes sociales generan polémica, porque en una ocasión tuvo que borrar un tuit por celebrar el recorte de impuestos de una secretaría.

En esta ocasión la reacción de los tuiteros contra Ryan demostró el disgusto público que hay sobre la política de la administración Trump de detener a padres que cruzan la frontera sin documentos, lo que ha provocado que casi 2,000 niños sean capturados y llevados a albergues gubernamentales.

Con información de The Washington Post

