Rosario Robles se queda en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla

Tras 11 horas de audiencia, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos rechazó revocar la medida de prisión preventiva a Rosario Robles y confirmó que permanecerá en el penal de Santa Martha Acatitla.

El juez declaró este 5 de febrero infundada la petición de la exfuncionaria de continuar su proceso penal en libertad.

Al salir de la audiencia, la hija de Rosario Robles se detuvo a dar declaraciones a los medios y afirmó:

Mi madre ha sido acusada por omisión, delito que aún no ha sido comprobado, no por ningún desvío de recursos, un delito que es considerado que merezca, estar en el Reclusorio, en Santa Martha Acatitla, ella merece llevar su proceso como muchos que han sido acusados con los mismos señalamientos hoy pueden estar desde sus casas llevando estos procesos de manera correcta conforme a la ley. Que no se utilice a Rosario como un trofeo a un supuesto combate a la corrupción“, agregó.