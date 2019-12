Rosario Robles pasará Navidad y Año Nuevo en la cárcel, toda vez que la audiencia por la conclusión de investigación complementaria se llevará a cabo hasta finales del mes de enero y no el 13 de diciembre, aseguró su abogado Julio Hernández Barros.

Te recomendamos: Fiscalía debe revisar a profundidad caso Rosario Robles: Encinas

No, no va haber audiencia el 13, se van de vacaciones, la audiencia se va a celebrar, si bien nos va, a finales de enero”, señaló Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles.

Sobre la carta que le envío Rosario Robles al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que si le comprueba la dirección de la licencia de conducir que presentó el Ministerio Público en su juicio se declara culpable, el abogado Julio Hernández, aseguró que aún no han recibido respuesta.

A tres días de haber sido entregada esa carta no hemos recibido respuesta, ella fue muy clara, la ministerio Público que hizo la acusación entregó documentos falsos, habló de documentos falsos y si ese documento es auténtico ella dijo yo me declaro culpable del delito que me están imputando porque estamos absolutamente seguros de que el Ministerio Público, en este caso, la ministerio Público utilizó documentos falsos para lograr que se pusiera la prisión preventiva como medida cautelar en contra de Rosario Robles”, aseguró Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles.