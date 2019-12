Si demuestran que dirección ‘fake licencia’ existe me declaro culpable: Rosario Robles

Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, publicó este martes en redes sociales una carta dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en la que dice estar dispuesta a declarase culpable si se demuestra que existe la dirección que aparece en la licencia presentada como prueba para que se le dictara la prisión preventiva.

Si la fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la supuesta fake/licencia existe y ahí he vivido yo me declaro culpable. Pero si no le pido se actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia no venganza por consigna”.