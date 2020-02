Denuncian a policías tras cateo sin orden en Tepito; iban por ‘El Lunares’

Los dueños del predio en el que irrumpieron al menos 17 policías de Investigación de la Fiscalía capitalina, el pasado 31 de enero, sin orden de cateo y sin conocimiento de sus superiores, porque les habían dicho que el líder de la Unión Tepito, “El Lunares“, había escondido ahí un millón de dólares, interpusieron una denuncia por robo contra los policías.

Te recomendamos: Remueven a comandante capitalino tras cateo en Tepito contra ‘El Lunares’

La vivienda ubicada en el predio de la calle Jesús Carranza 69, en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito, fue arrasada por policías. En el lugar vive la dueña, de nombre Selene Trejo con su hija, un hijo y su actual pareja.

Yo les dije que si eran policías, pues que se identificaran, que si traían orden, nunca enseñaron un papel. Me dicen que me meta. Me empiezan a apuntar con la pistola”, narra Berenice, hermana de dueña de casa allanada.