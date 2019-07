Río Apango vuelve a desbordar; no hay daños, informa alcalde

Nuevamente, en el municipio de San Gabriel, Jalisco, el río Apango registró un crecimiento en su cauce, lo que generó alerta entre los pobladores.

Luego de una fuerte tormenta la tarde del martes, el río Apango de nueva cuenta desbordó, sin embargo, en esta ocasión no generó daños en la localidad, aseguró el alcalde Bonifacio Villalvazo.

El funcionario argumentó que tras los hechos registrados el pasado 2 de junio, en donde las mismas causas del desbordamiento generaron muertes y afectaciones en el municipio, la reconstrucción ya presenta avances.

A casi dos meses de que la avalancha de lodo, troncos y ceniza dañó ocho puentes, dejó un saldo de cinco personas fallecidas y causó afectaciones estimadas en un rango de 200 metros en ambos lados del cauce, en sus 4.5 kilómetros de extensión que tiene dentro del municipio, cerca de tres mil habitantes se encuentran afectados y mil viviendas presentan algún daño.

Esperemos que se desprendan los recursos, se va trabajando mucho, no sé, yo les hablo a la SIOP y me dicen que no están los recursos claros, pero que todavía no se los liberan, pero ya están autorizados, aseguró el alcalde.