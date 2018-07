Revelan cartas de padres migrantes separados de sus hijos en EU

Este miércoles se dio a conocer el contenido de varias cartas escritas por padres de familia que permanecen en centros de detención de Estados Unidos.

Estas cartas han sido recopiladas por abogados defensores de migrantes durante sus visitas a estas cárceles del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, en Nuevo México.

En una de estas cartas se lee:

En otra, un padre migrante detenido y separado de su familia dibujó su dolor y la frustración al ver a otros migrantes esposados.

Un hombre de nombre Macedonio describe los minutos previos a la separación de su hija:

Me llamo Macedonio, me dijeron que me iban a quitar a mi hija, me dijeron que la bañara, entonces la bañé. Me dijeron que me iban a esposar y le rogué que no me lo hicieran frente a mi hija.”