Trump incumple plazo de reunir a 102 niños migrantes con sus padres

La administración Trump no fue capaz de cumplir la orden de un juez federal de reunir a los 102 niños inmigrantes menores de cinco años separados de sus padres, antes de la medianoche del martes y sólo entregó a 34 niños.

La Casa Blanca había dicho que para esa hora sólo podría reunificar a 54 familias.

Abogados del gobierno de Estados Unidos, le informaron durante la mañana al juez federal Dana Sabraw que sólo serían capaces de reunificar con sus padres a 38 menores de cinco años, e indicaron que otros 16 serían reunidos tan pronto se realicen las pruebas de ADN, sin especificar un plazo.

El juez respondió que el gobierno tenía que actuar más rápido y que tendría que regresar al menos a 63 niños para el término del día o poco después.

“Estamos tremendamente decepcionados de que parece que el gobierno no reunirá a todos esos niños que son elegibles, y que ni siquiera han sido rastreado a sus padres”, dijo Lee Gelernt, abogado que representa al Unión Americana de Libertades Civiles.

De los 102 menores de 5 años:

-75 podrán reunirse con sus padres

-27 no podrán

El Departamento de Justicia dijo que, de los 102 menores de cinco años, solo 75 podrían volver con sus padres y 27 no podrían por diversas razones.

-Ocho de los padres tienen antecedentes penales

-Los padres de cinco, no son los biológicos

-Otro tiene una enfermedad contagiosa

-12 más han sido deportados

-Los padres de otro no han sido localizados.

-Ocho de ellos debido a que alguno de sus padres tiene antecedentes penales, cinco debido a que sus padres no son los biológicos, otro porque su padre está siendo atendido por una enfermedad contagiosa.

-A los padres de 12 de los niños se les ha deportado y a los de otro más no se les ha localizado.

La abogada también dijo que a aquellos padres que serán liberados junto con sus hijos se les colocará un rastreador electrónico y podrán seguir con sus casos bajo libertad condicional.

Al ser cuestionado sobre el incumplimiento en el plazo establecido, Donald Trump comentó:

“Tengo una solución, díganle a la gente que no venga a nuestro país de forma ilegal. Esa es la solución. No vengan a nuestro país de forma ilegal. Vengan como vienen otros, vengan de manera legal. Lo que digo es, simple y sencillamente, que tenemos leyes y que tenemos fronteras. No vengan a nuestro país de forma ilegal. Eso no está bien”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El hondureño Ever Reyes Mejía fue uno de los padres que este martes logró reunirse con su hijo de tres años, luego de casi tres meses de haber sido separados en un centro de detención en Texas.

El 26 de julio se cumple el plazo que el juez Dana Sabraw dio para que el resto de los cerca de 3, 000 niños y jóvenes mayores de 5 años que también fueron separados de sus familias sean reunidos.

