Retirar a los militares de las calles generaría caos en materia de seguridad, según especialista

El retiro de los militares de las calles de México generaría un caos en materia de seguridad, afirma la analista María Idalia Gómez en Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio.

Lo que representaría una presión para los legisladores para la pronta aprobación de una Guardia Nacional.

La analista en temas de Seguridad Nacional detalló que de 3 a 5 años se tardaría en recuperar un poco de la fuerza del Estado que se tenía y que “desactivó este gobierno”.

Además, María Idalia dijo que si los soldados, la Marina y todas las Fuerzas Federales siguen encabezando operativos y haciendo detenciones, podrían ser acusados de delitos no sólo en México, sino a nivel internacional y además permitir que siga ocurriendo la liberación de personas a partir de la violación del procedimiento por las capturas

Si bien podría establecerse legalmente la detención, tantos los soldados como los marinos no han querido formar parte de este proceso de captura, es decir, no quieren presentarse a los juzgados a comparecer, y lo que normalmente se hace en el procedimiento es: ¿cómo fue la detención?, ¿si fue legalmente la detención? y eso es lo que apelan primero los abogados defensores. Esas son las razones por las que los jueces han estado liberando personas. Es decir, no solo se pueden violar, no solo pueden ser acusados, sino que además se ha caído en un círculo perverso en que los soldados no comparecen, no son parte de ese engranaje de captura porque no es su misión, constitucionalmente no están establecidos para ellos y entonces se puede argumentar la violación a derechos”.