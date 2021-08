Restaurantes de CDMX registran poca afluencia por aumento de COVID-19

Este domingo, muchos restaurantes tuvieron poca afluencia en algunas zonas de la Ciudad de México, debido al aumento de contagios por COVID-19.

Algunos incluso estuvieron casi vacíos.

En éste, por ejemplo, era la hora de la comida y sólo tenía una mesa ocupada.

La zona restaurantera de las colonias Roma y Cuauhtémoc, que tienen mesas afuera de los negocios, a la hora de la comida, tuvieron que ocupar el interior de los establecimientos, debido a que la lluvia los obligó a hacerlo.

Sin embargo, mantenían en la medida la medida de solo 6 personas por mesa al interior.

Algunas familias de más de seis integrantes se separaron.

“Tratamos de colocar a las personas en espacios que tenemos disponibles, tratando de cuidar el metro y medio de distancia y el resto piden la cuenta y se retira, realmente como no podemos llenar de más, se le comenta al cliente que no hay espacio y se retira tal cual, esta que tengo atrás cuenta como afuera, porque es como una terraza, pero adentro no hemos metido mesas de ocho, más que de seis”, Sadom Gómez, Gerente restaurante.