Rescatan cuerpo de pescador arrastrado por una ola en Oaxaca

Dos pescadores fueron arrastrados por una ola en una playa de Zipolite, en Pochutla, en la costa de Oaxaca.

Los dos hombres se encontraban pescando en las inmediaciones de la Bahía del Chiflón cuando fueron golpeados por una ola y cayeron al agua.

Pescadores, salvavidas y buzos acudieron en su ayuda, pero sólo lograron salvar a uno de ellos.

A la búsqueda se unieron bomberos voluntarios de Pochutla y salvavidas de San Agustinillo y Mazunte, quienes ante la dificultad del descenso del acantilado tuvieron que improvisar la búsqueda por el escarpado terreno.

Más tarde, el capitán de salvavidas de Zipolite, Reginaldo del Ángel, indicó que los buzos lograron rescatar el cuerpo sin vida de Pedro de 22 años, que fue trasladado a la playa Panteón en Puerto Ángel, donde fue puesto a disposición de las autoridades.

En la costa de Oaxaca hay fuerte oleaje por los efectos de la onda tropical número uno, que se extiende por el sureste de México.

Rescatan a pescadores de Puerto Ángel, Oaxaca, tras dos días en el mar

El pasado 31 de marzo, tres pescadores de Puerto Ángel, Oaxaca, fueron rescatados luego de permanecer dos días a la deriva en aguas del Océano Pacífico.

Se trata de Armando Sánchez Reyes, Ulises Vélez Torres y Antonio Juárez Pérez, quienes zarparon el 26 de marzo pasado para pescar tiburón.

“Mi esposo me dijo que iban a llegar como la una, dos de la tarde, pero no llegaron, estuvimos todo el día, hasta las doce de la noche, me fui para mi casa y no llegaron”, relató Jimena López, esposa de uno de los pescadores extraviados.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda y rescate con apoyo de la Marina Armada de México.

En la búsqueda participaron un helicóptero, una aeronave, además de lanchas de pesca ribereña, hasta que, finalmente, una de ellas avistó a los pescadores en alta mar.

“Ellos venían después de haber naufragado con su lancha, la lancha se hundió después de una ola muy alta, que fue lo que provocó que la lancha se volteara, comentan los pescadores que fue muy difícil para ellos porque perdieron los víveres que llevaban”, informó Heliodoro Díaz Escárraga, coordinador estatal de Protección Civil.

La tarde-noche de este viernes, los pescadores llegaron a Puerto Ángel, donde fueron recibidos por familiares y amigos; posteriormente fueron sometidos a una revisión médica.

