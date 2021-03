Rescatan a 37 migrantes secuestrados en Matamoros, Tamaulipas

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Policía Estatal rescataron a 37 migrantes que dijeron llevaban 15 días privados de su libertad.

Fue a partir de un reporte al C4 que las autoridades ubicaron un domicilio en el ejido Buena Vista, donde los captores habían recluido a los migrantes.

Tras el rescate, las 37 personas de diferentes nacionalidades, entre ellos 30 adultos y 7 menores de edad, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración quienes determinarán su situación legal en el país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que la Patrulla Fronteriza está deteniendo en promedio a cinco mil migrantes cada día en la frontera sur.

Sin embargo, para los menores que se trasladan hasta este punto intentando llegar a Estados Unidos vienen huyendo de todo tipo de riesgos en sus países de origen.

Niños migrantes centroamericanos arriesgan sus vidas para llegar a la frontera con Estados Unidos; en su travesía por territorio mexicano ellos mismos han documentado los peligros que corren al subirse al tren conocido como La Bestia.

Diego y Denis, de 12 y 11 años de edad, acompañados de María Carmen, su madre, cuentan que fueron amenazados por los pandilleros y huyeron de Honduras, en los primeros días de este año.

“Venimos huyendo porque pues allá hay mucha delincuencia y pues mucho marero y por peligro de muerte, uno no puede vivir allá en su país. Lo amenazan de muerte mis hijos no pueden estudiar; se los llevan de las escuelas”, contó María Carmen Lara, migrante de Honduras.

Tras recorrer cerca de mil 500 kilómetros caminando y en tren, desde Coatzacoalcos, Veracruz, la semana pasada llegaron a la Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila.

Desde que salieron de Honduras han pasado tres meses. Sobrevivieron el camino, dicen, gracias a la protección que recibieron de los albergues que reciben a migrantes, a lo largo del país.

“Mi meta es quedarme acá, ya no quiero arriesgar a mis hijos hasta allá, simplemente quiero formalizarme y encontrar un trabajo, aquí, que me apoyen y que me ayuden, aquí, en México”, dijo María Carmen Lara, migrante de Honduras.