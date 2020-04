Antiviral Remdesivir muestra efecto ‘claro’ contra coronavirus, según asesor de la Casa Blanca

Un nuevo estudio clínico muestra que el medicamento antiviral Remdesivir tiene un “claro” efecto en el tratamiento de personas con casos severos de coronavirus COVID-19, dijo este miércoles el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, citado por la agencia de noticias AFP.

“Los datos muestran que el Remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación” de los enfermos de coronavirus, dijo Fauci en la Casa Blanca. Esto prueba “que una droga puede bloquear este virus”, siguió.

Gilead: Remdesivir mejora condición de pacientes si se emplea anticipadamente

Por su parte, el grupo estadounidense Gilead Sciences dijo este miércoles que su fármaco experimental Remdesivir alivió los síntomas de pacientes de COVID-19 cuando se utilizó en etapas más tempranas de la hospitalización, en comparación con quienes fueron tratados más adelante con el medicamento.

Las noticias sobre los estudios del fármaco en humanos han tenido fuerte repercusión en los mercados en las últimas semanas impulsando las acciones estadounidenses.

Gilead proporcionó información sobre dos ensayos clínicos en curso. La compañía dijo que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAIS) cumplió con su objetivo principal de ayudar a los pacientes con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Los resultados de ese ensayo han sido muy esperados porque compara cómo les fue a los pacientes que recibieron Remdesivir y a los pacientes que no lo recibieron.

El investigador principal del estudio dijo a Reuters el viernes que los resultados podrían conocerse a mediados de mayo, con posibles resultados preliminares incluso antes.

Gilead también proporcionó datos sobre un estudio que realizó en docenas de centros médicos, que no compara el uso de Remdesivir con un placebo.

En el estudio de la biofarmacéutica, el 62% de los pacientes tratados anticipadamente fueron dados de alta de los hospitales, en comparación con el 49% de contagiados que recibieron el fármaco más adelante en la fase de la enfermedad, dijo la compañía.

“Estas son buenas noticias para Gilead y el mercado”, dijo el analista de Jefferies Michael Yee en una nota de investigación.

El ensayo clínico incluyó a 397 pacientes para evaluar la seguridad y eficacia de regímenes de dosis de cinco y diez días de Remdesivir en personas hospitalizadas con síntomas severos del COVID-19.

“El estudio demuestra el potencial de algunos pacientes para ser tratados con un régimen de cinco días, lo que podría ampliar significativamente la cantidad de pacientes que podrían ser tratados con nuestro suministro actual de Remdesivir”, dijo Merdad Parsey, directora médica de Gilead Sciences.

Un borrador del resumen del estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada dijo que Remdesivir no logró mejorar la condición de los pacientes ni reducir la presencia del patógeno en el torrente sanguíneo.

La compañía dijo que los hallazgos no fueron concluyentes porque el estudio se terminó antes de tiempo. Las acciones de Gilead cayeron un 4,3% ese día.

El interés en el fármaco de Gilead es especialmente elevado porque en la actualidad no existen tratamientos autorizados ni vacunas para el COVID-19, y los médicos están desesperados por cualquier terapia que pueda alterar el curso de la enfermedad.

En sus manifestaciones más extremas, el nuevo coronavirus puede atacar gravemente los pulmones y otros órganos de las personas.

Ensayos en China muestran que Remdesivir no da beneficios a pacientes, dice la revista Lancet

No obstante, datos de un ensayo en China publicado en la revista Lancet señalaron que el medicamento experimental Remdesivir de Gilead Sciences Inc no acelera la recuperación de COVID-19 en comparación con un placebo en pacientes hospitalizados en estado crítico.

Los autores del estudio advirtieron que la interpretación de los hallazgos del ensayo es limitada ya que terminó antes de tiempo, después de que no pudieron reclutar suficientes pacientes tras un profundo declive de los casos en China.

Los autores concluyeron que se necesita más evidencia de ensayos clínicos en curso para entender de mejor manera si el Remdesivir puede entregar un beneficio clínico significativo.

Con información de AFP y Reuters

AAE