Dr. Fauci pide cautela antes de reabrir la economía de EEUU

El máximo experto del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, declaró el martes que el país todavía no tiene los procedimientos de pruebas y rastreo necesarios para empezar a reabrir la economía, pidiendo suma cautela pese a las expresiones optimistas de la Casa Blanca.

Te recomendamos: Trump: ‘Yo decidiré sobre el confinamiento, no gobernadores’

“Tendríamos que tener listo un sistema que sea eficiente, en el que podamos confiar, y no hemos llegado allí”, declaró Fauci en entrevista con The Associated Press.