Reitera Omar García Harfuch que multihomicidio de la Roma fue un ataque directo

La muerte de tres personas ocurrida en un despacho de la Colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc fue un ataque directo, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien pidió a los abogados que, en caso de enfrentar cualquier amenaza de inmediato la denuncien.

“Fue un ataque directo, se habló primero de que había sustraído una maleta, el sujeto se ve que ingresa ya con la misma mochila o maleta con la que sale… No se ve… nada desordenado el lugar… ni siquiera que hayan sometido a las tres víctimas… No se ve que hayan sido sometidas o amagadas, es un ataque directo la persona llega, los ejecuta de manera directa a las tres personas… No está descartada, pero no tenemos un indicio claro que haya sido un robo”, aseguró Omar García Harfuch, titular de la SSC.