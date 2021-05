Registro Civil de Oaxaca borra identidad de tres hermanos y pierden hasta sus propiedades

En Oaxaca, los hermanos Gómez-Gonzatti Martínez, de 40, 38 y 33 años de edad, perdieron su identidad siendo adultos.

El Registro Civil de Oaxaca los borró del archivo, les inventó un nuevo nombre y en los libros donde estaban inscritos aparecieron otras personas.

“Y por otro lado nos crearon otra identidad con un papá y apellido distinto, que no tienen nada que ver con nosotros, de llamarme Caleb Gómez-Gonzatti Martínez me pusieron Caleb Herculano López Martínez”, señaló Caleb Gómez-Gonzatti Martínez.

Guadalupe Martínez, madre de Caleb Gómez-Gonzatti Martínez, señaló: “Primero no lo creía, no daba crédito a lo que veía, uno como mujer se queda y digo ahora de repente me aparece un marido y tres hijos, tres hijos nuevos que no conozco, un marido que no conozco”.

Caleb dijo que se dieron cuenta de lo sucedido porque en septiembre del año pasado de manera anónima les hicieron llegar las actas de nacimiento con sus nuevos nombres.

Al principio le causó risa pero quedó la duda y por eso buscó en la base nacional de datos.

Caleb Gómez-Gonzatti Martínez comentó: “Estamos ingresando al portal de la base nacional donde puedes tramitar tu acta de nacimiento con los datos de tu CURP, ingreso los datos de mi CURP y ahora que doy búsqueda sale esta leyenda: los datos ingresados no arrojan resultados a la búsqueda”.

Para saber qué ocurría acudió al Registro Civil.

“Llego con una de mis copias certificadas a pedir datos, no me encuentran en la base de datos, pago búsquedas y pido ver el libro. Cuando pido ver el libro, el servidor público encargado del archivo me dice no concuerdan, lo primero que me dice es: tu acta es falsa”, destacó Caleb Gómez-Gonzatti Martínez.

Ashmar Gómez-Gonzatti Martínez, afectado por el Registro Civil de Oaxaca, señaló: “Aquí tengo la copia certificada de mi acta de nacimiento original, la que entregaron a mis padres cuando me registraron, pasaporte, mi cédula de médico general, de médico urólogo, mi cartilla del servicio militar. El falsificar toda una vida en el que la misma autoridad te ha estado acreditando porque esto no lo emito yo, lo emiten nuestras instituciones, es ya un sueño de hadas querer borrar todo eso”.

Temerosos de que al perder su nombre pudieran ser despojados de sus propiedades interpusieron un amparo.

Con diversos documentos acreditaron su identidad, el juez segundo de distrito en Oaxaca concedió la suspensión definitiva y ordenó su reinscripción en los libros.

No obstante, el Registro Civil de Oaxaca respondió al juez que los hermanos Gómez-Gonzatti actuaban de manera dolosa para obtener una doble identidad con una filiación paterna que no les corresponde y pretenden se les reconozca con actas de otras personas.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República contradijo al Registro Civil y concluyó que las actas con los nombres de esas otras personas son falsas y los libros fueron alterados para suprimir las originales.

“El juez de distrito ya solicitó un informe al INE acerca de infórmame si estos tres existen y que documentos tienes de ellos. Contestó los tres tienen credencial vigente y te mando copia certificada”, señaló Caleb Gómez-Gonzatti Martínez.

Despierta buscó una entrevista con autoridades del Registro Civil de Oaxaca, quedaron de responder el lunes 10 de mayo, pero no sucedió.

Además de borrarlos del Registro Civil, también desaparecieron dos inmuebles a su nombre en el Registro Público de la Propiedad.

Caleb Gómez-Gonzatti, detalló que al perder su identidad corren el riesgo de perder sus propiedades, por eso empezó a pedir certificaciones en el Instituto de la Función Registral sobre los inmuebles que tienen en las calles Morelos y Quintana Roo del Centro Histórico de Oaxaca.

De septiembre al 10 de noviembre todo transcurría bien, pero el 25 de noviembre les dijeron que no había nada a su nombre, por lo que interpusieron otro amparo.

Gibrán Castañeda, abogado de los hermanos Gómez-Gonzatti, explicó: “El Registro Público de la Propiedad contesta diciendo que todo había sido un error, que todo había sido parte de una caída de sistema, a diferencia de lo que hizo el Registro Civil, el Registro Público contestó como debe de ser, disculpe señor juez, todo fue un error”.

Caleb Gómez-Gonzatti y sus hermanos dicen que solo buscan les restituyan su identidad ya que al quitarles su nombre original es el inicio para ser objeto de despojo.

Con información de Luis Pavón

