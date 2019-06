Suman más de 30 mil solicitudes de empleo para refinería de Dos Bocas

Luis Felipe Flores Aguilar, es ingeniero eléctrico, tiene 40 años de edad y es originario del Estado de México, desde hace más de un año está desempleado y es una de las más de 30 mil personas que han acudido a solicitar un empleo para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Luis Felipe utilizó sus ahorros para trasladarse hasta el parque Tabasco en Villahermosa, para entregar su solicitud de empleo.

Pues lo poco que me quedó y pues ya los familiares me echaron la mano con una cooperación. No pues yo vengo de la Ciudad, vine en autobús y pues ahorita me regreso en el mismo autobús, así es, hoy mismo me regreso sino se suman los gastos”, dijo Luis Felipe Flores Aguilar, solicitante.