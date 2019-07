Refinería Dos Bocas está proyectada para concluir en julio de 2022, dice Rocío Nahle

Rocío Nahle, secretaria de Energía, dijo en la conferencia de prensa matutina de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que la nueva refinería que estará ubicada en Dos Bocas, Tabasco, está proyectada para concluir en 2022.

Desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Energía comentó que la infraestructura y refinación se ha mantenido sin crecimiento durante casi tres décadas, frente a una demanda interna de petrolíferos que aumenta a una tasa del 2.9 por ciento anual.

Rocío Nahle señaló que las importaciones de petrolíferos, fundamentalmente de gasolinas, se han incrementado aproximadamente en un 70 por ciento.

La secretaria de Energía comentó que el terreno donde se construirá la refinería Dos Bocas es de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que no costó un peso. Además, agregó que el tiempo de vida útil mínimo de la refinería será de 20 años.

Detalló que los permisos de la refinería están al 100 cien por ciento y destacó que ya se entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, Semarnat debe entregar el resultado a más tardar el 12 de agosto.

Rocío Nahle precisó que se entregaron más de cinco mil hojas de estudios para la manifestación de impacto ambiental, mecánica de suelos y sismología, entre otros. También presentó una línea de tiempo del proyecto de la nueva refinería y detalló que todo se está “cumpliendo cabalmente”.

Al hablar de los beneficios de la nueva refinería, Rocío Nahle dijo que se contribuirá en la recuperación de la autosuficiencia energética de México. Además, aumentará la producción nacional de gasolinas y diésel.

La secretaria de Energía informó que se garantizará el abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable de petrolíferos.

También se detonará el desarrollo económico en el sureste de México y agregó que se contará con combustibles más limpios, al producir gasolinas y diésel de ultra bajo azufre.

La secretaria de Energía dijo que habrá un impacto positivo en la industria y sociedad mexicana, debido al incremento de demanda de empleos e infraestructura.

¿Por qué hacer una refinería en Dos Bocas?

Rocío Nahle, secretaría de Energía, explicó que el proyecto de la nueva refinería se hará en Dos Bocas, Tabasco, debido a la cercanía de almacenamiento y distribución del crudo.

Además de que existe cercanía con los sistemas de distribución de productos y no se requiere desarrollar infraestructura externa para enviar productos hacia el Valle de México.

También hay facilidad para instalar equipos pesados en la construcción y el terrero en el que se construirá la refinería es propiedad del Estado.

‘Ley garrote’ no es para reprimir libertades, dice AMLO

Sobre la llamada ‘ley garrote’ de Tabasco, una iniciativa aprobada en el Congreso que contempla encarcelar a quienes realicen bloqueos de carretas y obstruyan la obra pública y privada, AMLO dijo que no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos y no se instaure el moche como forma de gobierno.

Negó que esa ley se hiciera para evitar protestas contra la refinería de Dos Bocas y aseguró que, en Tabasco, están a favor de ese proyecto.

LSH/MLV