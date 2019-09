Recursos de afores no se usarán en Santa Lucia, Tren Maya o Dos Bocas

Los recursos de las Afores de los trabajadores mexicanos no se invertirán en los proyectos que este gobierno tiene, como son el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o la refinería de Dos Bocas.

Así lo garantizó Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en una reunión con senadores.

En el pasado, no me cabe la menor duda, o bueno, sospecho, porque no lo puedo probar, que el Gobierno Federal le torció el brazo a las afores para que intervinieran en el nuevo AICM, que se terminó cancelando, yo lo que quiero decir es que, en esta administración, el Gobierno Federal y la Consar no le vamos a torcer el brazo a nadie para que invierta en ningún proyecto”, aseguró Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.