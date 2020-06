Rechazan diputados y funcionarios desaparecer Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento

En el marco del análisis de la iniciativa que busca extinguir los Fondos y Fideicomisos de la Administración Pública federal, diputados y funcionarios del deporte se pronunciaron en contra de desaparecer el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fodepar.

No es un tema de si van a seguir los apoyos, sino cómo los administramos mejor, ¿está bien la figura del fideicomiso o transitamos a otra?, pero esto debe de ser un momento para ver cómo mejoramos, no está en ningún momento en riesgo los apoyos para el deporte en nuestro país”, afirmó Mario Delgado, diputado de Morena.

Durante el Parlamento abierto virtual organizado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, legisladores de oposición denunciaron la intención del gobierno de recabar recursos ante el boquete financiero derivado de la contingencia sanitaria.

No es cortando los apoyos del deporte, ni los recursos para atender los desastres naturales como se puede atender esta contingencia económica”, señaló Fernando Galindo, diputado del PRI.

Y demandaron una revisión de este fondo que apoya deportistas de alto rendimiento.

Para qué, para tener un indicador real de los avances que se tengan, integrar la colaboración de la iniciativa privada me parece urgente, ya estuvo bueno que las Federaciones solamente estén estirando la mano para que papá gobierno les dé dinero, yo creo que si esto se hace el Fodepar volverá a ser aspiracional por la calidad y el nivel de todos los que lo integran, cuando no se metan cachirules”, reiteró el diputado Ernesto Vargas, presidente de la Comisión de Deporte.

La titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, rechazó que los recursos administrados por el Fodepar puedan ser desviados.

El recurso que recibe el Fideicomiso es comprometido, no hay forma de simular, no hay forma de triangular, no hay forma de poder hacer un segundo carril, de tal forma que el presupuesto en el momento que llega se etiqueta por todos los eventos que tienen los atletas y que van perfilados a que tengan el mejor resultado deportivo”, insistió Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade.