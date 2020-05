Morena congela iniciativa para eliminar fideicomisos

La banda de Morena en la Cámara de Diputados congeló una iniciativa para eliminar 44 fideicomisos y destinar esos recursos al Gobierno Federal para atender la pandemia por Covid-19.

Y es que luego de la presentación de la iniciativa de la diputada Dolores Padierna el pasado miércoles ante la Comisión Permanente, diversos sectores como el de la industria cinematográfica protestaron.

Por lo que este viernes, Mario Delgado y la propia diputada Padierna, ofrecieron una conferencia virtual para aclarar que algunos fideicomisos no tienen definido el destino de sus recursos, y que se revisarán otros sin desaparecerlos, como el mecanismo de protección a periodistas o el Fondo de Desastres Naturales.

“Más que presión es preocupación nuestra de que no haya lugar a dudas, de que no haya confusiones, de que no haya alguien que se sienta agredido porque no es la intención de la iniciativa, la iniciativa resguarda estos fondos, no cambia su objetivo, no se redirecciona a ningún otro punto, pero haciéndonos eco, siendo sensibles, necesitamos convencer primero antes de darle continuidad al proceso parlamentario, pensamos que se iba a entender rápidamente y no fue así, nos equivocamos, yo me equivoqué en todo caso”, dijo la diputada Dolores Padierna.