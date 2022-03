A horas de realizar cortes de agua en Nuevo León, saturan tiendas para comprar tambos de almacenaje

Este martes entran en vigor cortes programados al suministro de agua en varios municipios de Nuevo León, pero las autoridades ya reportan desabasto debido al alto consumo registrado en las últimas horas, que atribuyen al almacenaje que están haciendo varios ciudadanos.

Desde el pasado viernes, habitantes de municipios como Escobedo, García y Apodaca, denunciaron la falta de agua, pese a que la racionalización controlada debido a la crisis de sequía en la entidad comenzaría a partir de mañana 22 de marzo. A través de sus redes sociales Agua y Drenaje de Monterrey atribuyó la falla a “un alto consumo”, debido a que los usuarios habían aprovechado las últimas horas para almacenar agua.

“Ese bote me costó 500 pesos. Me acuerdo que estaban en 200 pero con esta situación se incrementó”, explicó Jacobo Martínez, habitante de Escobedo.

Este fin de semana, los negocios que venden tambos, cubetas, botes y tinas de plástico lucieron abarrotados.

“Pues por eso estamos comprando el bote para poder juntar agua. Pues tratar de no tirar el agua, si es de la lavadora pues ponerla en un bote o algo”, dijo Aracely Reyes.

Algunos establecimientos, incluso, agotaron su inventario.

“Está difícil, la situación está complicada, no se previó en ningún lado y ahora estamos haciendo fila, también a última hora buscando botes, no pensé que no iba a haber tanta gente, pero es una necesidad básica y hay que cubrirla”, explicó David.