Realizan última audiencia del caso Rébsamen; el 14 de octubre emitirán sentencia

Este miércoles se realizó la última audiencia para presentar pruebas y testigos en el juicio penal que se le sigue a la maestra Mónica “N”, dueña del Colegio Rébsamen, en el que murieron 26 personas durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.

Este miércoles sólo se presentó uno de los tres últimos testigos que estaban programados para la audiencia.

“El día hoy se tenían que haber presentado 3 peritos, los cuales no fueron localizados, ya renunciaron por parte de la Fiscalía, eran peritos, dos peritos en trabajo social y una en psicología, no afecta para las víctimas, sin embargo, no se pudieron localizar, sí vino una de las víctimas indirecta que es un esposo de una persona que falleció en el evento”, explicó Mario Alberto García Rojas, Abogado “Ángeles contra la Impunidad”.