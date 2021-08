Rafael Ojeda, secretario de Marina, ofrece disculpa pública tras llamar enemigo al Poder Judicial

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ofreció este miércoles 18 de agosto de 2021 una disculpa pública por sus declaraciones del pasado 21 de mayo en las que dijo: “Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.

“Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace unos días, en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, buenos ministerios públicos, buena justicia social, pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo. Por eso me atrevo a pedir una disculpa pública a quien se lo merezca porque creo que es necesario para que nos entendamos, es necesario porque a través de esta plática que vamos a tener logremos entendernos y sobretodo logremos aterrizar lo que andamos buscando, que es la justicia para todos nuestros conciudadanos”, dijo durante el primer taller interinstitucional “Actualización sobre el Sistema de Justicia Penal”.

Esta mañana, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, inauguró el taller, que está dirigido a integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México.

En su discurso, Arturo Zaldívar destacó que el taller tiene como objetivo, a través del diálogo constructivo, hacer más eficaces las instituciones del estado mexicano y procurar justicia teniendo siempre como prioridad los derechos humanos.

El 21 de mayo durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Ojeda hizo un reclamo al Poder Judicial, cuando estaba respondiendo una pregunta sobre los procedimientos de aseguramiento de drogas y encarcelamiento de presuntos criminales, en concreto, de fentanilo y lo llamó “enemigo”.

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos da qué actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, dijo.