Juzgadores federales no son enemigos ni amigos de nadie, responde Poder Judicial a almirante Ojeda

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, e l almirante Rafael Ojeda hizo un reclamo al Poder Judicial, cuando estaba respondiendo una pregunta sobre los procedimientos de aseguramiento de drogas y encarcelamiento de presuntos criminales, en concreto, de fentanilo y lo llamó “enemigo”.

Te recomendamos: ‘No todo está podrido en el Poder Judicial’, afirma AMLO tras reunión periódica con Arturo Zaldívar

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos da qué actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, dijo Rafael Ojeda, secretario de Marina